Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Toilette sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (19.04.2026) in einer Bar an der Friedrichstraße eine 27 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau befand sich gegen 02.25 Uhr auf der Frauentoilette, als ihr der Unbekannte unter ihr Dirndl in den Schritt fasste. Sie verließ die Toilette und der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter war zirka 170 Zentimeter groß und hatte dunkles, kurzes Haar. Er trug ein dunkles Oberteil und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell