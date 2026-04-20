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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 23-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (19.04.2026) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Königstraße einen 23-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der 23-Jährige traf gegen 02.10 Uhr auf Höhe der Hausnummer 37 auf den Tatverdächtigen, der mit einem 17-Jährigen unterwegs war. Der Tatverdächtige soll dann dem 23-Jährigen eine Stichwunde zugefügt haben und mit seinem Begleiter geflüchtet sein. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige sowie sein 17 Jahre alter Begleiter konnten an der Ecke Hospitalstraße/Gymnasiumstraße angetroffen und festgenommen werden. Ob der Tat ein Streit vorausging sowie der genaue Tatablauf, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 21-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wird am Montag (20.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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