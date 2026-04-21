Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Stuttgart-Stammheim (ots)

Beim Zusammenstoß eines Fiats mit einem Kleinlaster der Marke Renault ist am Dienstagmorgen (21.04.2026) auf der Bundesstraße 27a ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Der 55 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters war gegen 08.20 Uhr auf der Bundesstraße 27a unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord nach links abbiegen, um auf die Bundesstraße 27 zu fahren. Dabei missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Fiat Panda eines 51-Jährigen zusammen, der ihm auf der Bundesstraße 27a aus Richtung Ludwigsburger Straße entgegenkam. Beim Zusammenstoß zog sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Lastwagenfahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss steht. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

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