Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen sexuell bedrängt und Polizeibeamte angegriffen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (20.04.2026) einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Ludwigsburger Straße drei Minderjährige sexuell bedrängt haben soll. Der Tatverdächtigte soll sich gegen 13.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Zuffenhausen-Hohenstein der dreiköpfigen Mädchengruppe genähert und einer 12-Jährigen versucht haben, eine Zigarette in den Mund zu stecken. Anschließend soll er einer Elfjährigen an die Brust gefasst und alle drei Mädchen dazu aufgefordert haben, sich auszuziehen. Passanten alarmierten umgehend die Polizei, die den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung in der Frankenstraße vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 32 Jahre alten Tatverdächtigen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin soll er die Polizisten beleidigt, bedroht und nach ihnen getreten haben.

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