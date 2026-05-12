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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.05.2026) um 15.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Ahlen an der Kapellenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf stieß beim Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug. Das Schaden entstanden war bemerkte der Mann erst später und meldete den Unfall der Polizei. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Geschädigten oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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