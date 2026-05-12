POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.05.2026
10:16 Beckum. Brand einer Sattelzugmaschine
Warendorf (ots)
Die Brandermittlungen der Polizei und des Brandsachverständigen sind abgeschlossen. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Schadenshöhe wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.
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