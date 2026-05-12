Warendorf (ots) - Am Samstag (09.05.2026) um 15.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Ahlen an der Kapellenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf stieß beim Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug. Das Schaden entstanden war bemerkte der Mann erst später und meldete den Unfall der Polizei. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Geschädigten oder dessen ...

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