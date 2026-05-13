POL-WAF: Wadersloh. Geparkten schwarzen Scirocco beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Sonntag (10.05.2026) 21 Uhr bis Montag (11.05.2026) 15 Uhr wurde in Wadersloh an der Konrad-Adenauer-Straße ein VW Scirocco vorne beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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