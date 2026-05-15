Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) um 22.40 Uhr kam es in Beelen auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Westkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw den Parkplatz und versuchte hierbei über einen Geh- und Radweg zu fahren. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen eine Laterne, einen Zaun und auf der anderen Seite gegen die Hausfassade des Geschäftes. Ein Zeuge der durch den Lärm des Unfalles aufmerksam geworden war informierte die Polizei und teilte das Kennzeichen des Autos mit. Weiterhin gab er an das das Fahrzeug in Richtung Westkirchen wegfahren würde. Polizeibeamte konnten den Flüchtigen in Westkirchen auf der B475 anhalten und kontrollieren. Der Fahrer war stark alkoholisiert und zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

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