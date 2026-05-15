POL-WAF: Ennigerloh. Radfahrer bei "Dooring-Unfall" leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (13.05.2026) um 13.15 Uhr kam es auf der Alleestraße in Ennigerloh zu einem sogenannten "Dooring-Unfall" (Kollision eines Radfahrenden mit einer plötzlich geöffneten Autotür). Ein 61-Jähriger aus Ennigerloh hatte seinen Pkw auf dem Parkstreifen an der Alleestraße geparkt. Ein 71-Jähriger (ebenfalls aus Ennigerloh) befuhr mit seinem Pedelec die Alleestraße in Richtung Luisenstraße. Als der Autofahrer die Fahrertür öffnete prallte der 71-Jährige gegen diese und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.
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