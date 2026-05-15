Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 16.20 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Beckumer Straße / Tollstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Oelder wollte mit seinem Pkw die Beckumer Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto eines 56-jährigen Ahleners. Der Ahlener wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell