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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 16.20 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Beckumer Straße / Tollstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Oelder wollte mit seinem Pkw die Beckumer Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto eines 56-jährigen Ahleners. Der Ahlener wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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