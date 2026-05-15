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POL-WAF: Oelde. Frau mit Waffe bedroht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) gegen 12.40 Uhr wurde in der Straße Eiswiese in Oelde eine Frau mit einer Pistole bedroht. Die 41-jährige Oelderin war auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie von einem Mann angepöbelt und beleidigt wurde. Die Frau ignorierte dies und stieg in ihren Pkw. Der Mann wiederum stieg auf sein Fahrrad und stellte sich damit vor das Auto. Als die Oelderin den 50-Jährigen daraufhin ansprach, hielt er ihr eine Pistole vor das Gesicht. Als sich weitere Personen näherten, steckte der Oeler die Waffe weg. Die 41-Jährige fuhr nun zur Polizeiwache in Oelde, um Anzeige zu erstatten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen auf der Straße Zum Sundern an und kontrollierten ihn. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden eine schwarze Spielzeugpistole , die sie sicherstellten. Da der Oelder stark alkoholisiert war, brachten ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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