POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (13.05.2026) um 18 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Dolberger Straße den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der 42-jährige Ahlener, der das Fahrzeug fuhr, unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin besaß er keinen Führerschein. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
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