Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zug kam nicht - Auto gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 14.15 Uhr kam es in Warendorf an der Dreibrückenstraße zu einem Pkw-Diebstahl. Der Fahrer des Autos hatte den Wagen abgestellt und war ausgestiegen um kurz mit einem Bekannten zu sprechen. Den Fahrzeugschlüssel ließ er im Zündschloss stecken. Als er sah, das der Pkw plötzlich losfuhr, stieg er mit dem Bekannten in ein anderes Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. An einer Ampel gelang es den Zeugen das Auto einzuholen und die Weiterfahrt zu verhindern. Den Dieb hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei ihm handelte es sich um einen 35-jährigen deutschen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Dieser gab an, bereits mehrere Stunden auf einen Zug nach Ahlen gewartet zu haben. Als er den offenen Pkw mit dem Schlüssel gesehen habe, hätte er diesen für die Fahrt nehmen wollen. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein. Der Besitzer bekam sein Auto zurück.

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