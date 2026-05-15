PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zug kam nicht - Auto gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 14.15 Uhr kam es in Warendorf an der Dreibrückenstraße zu einem Pkw-Diebstahl. Der Fahrer des Autos hatte den Wagen abgestellt und war ausgestiegen um kurz mit einem Bekannten zu sprechen. Den Fahrzeugschlüssel ließ er im Zündschloss stecken. Als er sah, das der Pkw plötzlich losfuhr, stieg er mit dem Bekannten in ein anderes Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. An einer Ampel gelang es den Zeugen das Auto einzuholen und die Weiterfahrt zu verhindern. Den Dieb hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei ihm handelte es sich um einen 35-jährigen deutschen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Dieser gab an, bereits mehrere Stunden auf einen Zug nach Ahlen gewartet zu haben. Als er den offenen Pkw mit dem Schlüssel gesehen habe, hätte er diesen für die Fahrt nehmen wollen. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein. Der Besitzer bekam sein Auto zurück.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:27

    POL-WAF: Oelde. Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (14.05.2026) um 21.40 Uhr beobachteten Zeugen auf der Bahnhofstraße in Oelde wie eine Mann sich mit Werkzeug am Schloss eines Pedelec zu schaffen machte. Als die Zeugen den Mann ansprachen flüchtete dieser zu Fuß. Die Zeugen verfolgten ihn und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Flüchtigen antreffen und überprüfen. Hierbei stellten sie fest das der 43-jährige Oelder ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:25

    POL-WAF: Oelde. Frau mit Waffe bedroht

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (13.05.2026) gegen 12.40 Uhr wurde in der Straße Eiswiese in Oelde eine Frau mit einer Pistole bedroht. Die 41-jährige Oelderin war auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie von einem Mann angepöbelt und beleidigt wurde. Die Frau ignorierte dies und stieg in ihren Pkw. Der Mann wiederum stieg auf sein Fahrrad und stellte sich damit vor das Auto. Als die Oelderin den 50-Jährigen daraufhin ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:24

    POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (13.05.2026) um 18 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Dolberger Straße den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der 42-jährige Ahlener, der das Fahrzeug fuhr, unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin besaß er keinen Führerschein. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren