POL-WAF: Ahlen. Vermutlich mit Baufahrzeug gegen grauen VW Phaeton gefahren
Warendorf (ots)
Zwischen Donnerstag, 14.5.2026 und Freitag, 15.5.2026, 15.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen VW Phaeton, der auf dem Parkplatz in der Straße Am Bahndamm stand. Aufgrund des Schadenbilds am Heck des Autos könnte der Verkehrsunfall mit einem Baufahrzeug, ein Kran oder Ähnliches begangen worden sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug, möglicherweise dem Baufahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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