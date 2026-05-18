POL-WAF: Ahlen. Vermutlich mit Baufahrzeug gegen grauen VW Phaeton gefahren

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (13.05.2026) um 14.15 Uhr kam es in Warendorf an der Dreibrückenstraße zu einem Pkw-Diebstahl. Der Fahrer des Autos hatte den Wagen abgestellt und war ausgestiegen um kurz mit einem Bekannten zu sprechen. Den Fahrzeugschlüssel ließ er im Zündschloss stecken. Als er sah, das der Pkw plötzlich losfuhr, stieg er mit dem Bekannten in ein anderes Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. An ...

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