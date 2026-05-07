PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungsbrand +++ Kupferkabeldiebstahl von Firmengelände +++ Kirchenfenster beschädigt +++ Diebstahl aus Fahrzeug

Hofheim (ots)

1. Wohnungsbrand,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Oranienstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 17:30 Uhr

(ds) Am Mittwochnachmittag kam es im Hofheimer Stadtteil Langenhain zu einem Wohnhausbrand. Gegen 17:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in einem Anwesen in der Oranienstraße brannte. Die Familie konnte sich ins Freie retten. Die Haustiere, ein Hund und zwei Katzen, wurden von der Feuerwehr gerettet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro. Die Familie wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. Das Wohnhaus ist vorerst nicht bewohnbar. Derzeit liegen keine Hinweise für eine Straftat vor, es wird von einem technischen Defekt der Heizung ausgegangen.

2. Kupferkabeldiebstahl von Firmengelände, Hofheim am Taunus, Nordring, Dienstag, 05.05.2026, 00:30 Uhr

(ds) Es kam bei einer auf dem Nordring in Hofheim ansässigen Firma zu einem Diebstahl und mehreren Sachbeschädigungen. Ein Unbekannter zerstach bei vier Firmenfahrzeugen die Reifen. Des Weiteren nahm der Täter große Mengen Kupferkabel an sich und konnte damit flüchten. Der entstandene Schaden der Firma beläuft sich auf circa 3700 Euro. Der Unbekannte trug bei der Tat einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und über dem Gesicht eine weiße FFP2-Maske. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Kirchenfenster beschädigt,

Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, Dienstag, 05.05.2026, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 05.05.2026, 18:00 Uhr

(ds) In der Zeit von Dienstagmorgen bis in die Abendstunden, 18:00 Uhr, haben Unbekannte ein Kirchenfenster einer Kirche in der Salinenstraße beschädigt. Eine Polizeistreife der Polizeistation Eschborn fand eines der künstlerischen Fenster gesplittert und nach innen eingedrückt vor. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Motivlage ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Fahrzeug,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Im Birkenfeld, Dienstag, 05.05.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 06.05.2026, 07:30 Uhr

(ds) Aus einem geparkten BMW wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine "Gucci"-Tasche geklaut. Unbekannte öffneten das in der Straße "Im Birkenfeld" geparkte Fahrzeug auf unbekannte Weise und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer das Fehlen der Tasche fest. Die Täter waren bereits unerkannt geflüchtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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