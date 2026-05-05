PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schadensträchtiger Wohnungseinbruch +++ Diebstahl von Baustellengelände

Hofheim (ots)

1. Schadensträchtiger Wohnungseinbruch,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schlossstraße, Festgestellt: Montag, 04.05.2026, 13:00 Uhr

(ds) Ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde der Polizei am gestrigen Montag gemeldet. Hier befand sich die 75-jährige Bewohnerin in der Zeit vom 22.04.2026 bis zum 04.05.2026 im Urlaub und kehrte gegen 13:00 Uhr in ihre Wohnung in der Schlossstraße in Marxheim zurück. Sie musste feststellen, dass ihre Wohnung durchwühlt und ihr Tresor mit Bargeld von den Tätern mitgenommen worden war. Die hinzugerufene Kriminalpolizei stellte ein aufgehebeltes Fenster, durch das die Täter in das Wohnungsinnere gelangt waren, fest. Die Einbrecher konnten nach der Tat unerkannt die Flucht antreten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Diebstahl von Baustellengelände,

Hochheim am Main, Neckarstraße, Festgestellt: Montag, 04.05.2026, 11:15 Uhr

(ds) Die unter der Bundesautobahn 671 in der Neckarstraße in Hochheim befindliche Baustelle wurde von Dieben heimgesucht. Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen gelangten die Täter auf das Baustellengelände und verluden das von ihnen avisierte Diebesgut in ein Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Hierzu mussten sie zudem ein Kettenschloss, welches als Sicherung diente, überwinden. Es wurde ein Hochdruckreiniger, ein 25 m langer Spiralschlauch sowie zwei Metallplatten gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3800 Euro. Aufgrund des Hohen Gewichts der Gegenstände ist ein Abtransport mit einem Fahrzeug wahrscheinlich. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

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