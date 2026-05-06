PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streit unter mehreren eskaliert +++ Diebstahl aus KFZ +++ Anwohner verhindert Fahrraddiebstahl +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind +++ Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrstage

Hofheim (ots)

1. Streit unter mehreren eskaliert,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Am Heiligenstock, Montag, 04.05.2026, 21:59 Uhr

(ds) Am Montag eskalierte in Hofheim ein Streit zwischen zwei Personengruppen. Gegen 22:00 Uhr verabredeten sich insgesamt sechs männliche Heranwachsende, darunter auch zwei Jugendliche, an der Straße "Am Heiligenstock" in Marxheim. Es kam zu einem Streit im Zuge dessen sechs von ihnen mittels Pfefferspray verletzt wurden, einer mit einem Teleskopschlagstock niedergeschlagen und ein weiterer mittels Messer verletzt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte einen 18-Jährigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Die Hintergründe des Konflikts sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Diebstahl aus Fahrzeug,

Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Festgestellt: Dienstag, 05.05.2026, 07:15 Uhr

(ds) Ein weißer Fiat Doblo wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen und ausgeräumt. Der am Montag in den frühen Abendstunden abgestellte Fiat wurde von seinem Nutzer am Dienstagmorgen beschädigt und leergeräumt vorgefunden. In dem Fahrzeug befanden sich Werkzeuge und Baumaschinen die durch Unbekannte gestohlen wurden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 7649-0 entgegen.

3. Anwohner verhindert Fahrraddiebstahl, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Kirchstraße, Dienstag, 05.05.2026, 03:55 Uhr

(ds) Von einem aufmerksamen Nachbarn wurde ein Fahrraddiebstahl in Hofheim Lorsbach verhindert und ein Täter geschnappt. Der 22-jährige Dieb begab sich auf ein Grundstück in der Kirchstraße. Dort nahm er sich ein Mountainbike der Marke Cube und verließ gegen 03:55 Uhr das Grundstück durch das Hoftor. Als er im Begriff war mit dem gestohlenen Fahrrad zu fliehen, wurde darauf ein ebenfalls 22-jähriger Anwohner aufmerksam, konnte den Täter stoppen und bis zum Eintreffen der gerufenen Polizeibeamten festhalten. Das Fahrrad konnte seinem Besitzer übergeben werden. Der 22-jährige Täter muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Kronthaler Straße, Dienstag, 05.05.2026, 18:30 Uhr

(ds) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag bei der ein Kind verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain kam ein Fahrzeug gegen 18:30 Uhr von der Ortsmitte auf der Schwalbacher Straße und wollte nach links in die Kronthaler Straße einbiegen. Ein 11-jähriger Junge, der mit seinem Tretroller zum Sportplatz wollte fuhr auf dem Gehweg, hielt an und wollte die Straße überqueren. Beim Überqueren der Straße übersah der Fahrer den Jungen, sodass er zu Boden stützte und sich verletzte. Die Beifahrerin soll kurz ausgestiegen sein. Im Anschluss fuhr der PKW davon. Der 11-Jährige kann die Personen im Fahrzeug wie folgt beschreiben. Der Fahrer soll männlich, circa 50 - 60 Jahre alt und kurze braune Haare gehabt haben. Die Beifahrerin soll weiblich, circa 55 Jahre alt mit blond/weißen Haaren und soll eine schwarze eckige Brille getragen haben. Bei dem Kleinwagen soll es um einen silberfarbenen VW Polo mit dem Teilkennzeichen MTK-?? 21 oder 12 handeln. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich, Eschborn, Sossenheimer Straße, Dienstag, 05.05.2026, 12:10 Uhr

(ds) Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Sossenheimer Straße / Frankfurter Straße im Eschborner Gewerbegebiet zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die 23-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW befuhr die Sossenheimer Straße aus Richtung Frankfurt Sossenheim kommend. Im Kreuzungsbereich der Frankfurter Straße kam sie auf der rechten Spur, die geradeaus führt, zum Stehen. Eine bislang unbekannte Fahrerin in einem schwarzen VW Golf mit Frankfurter Kennzeichen (F-) befuhr die Spur links neben ihr und streifte beim Vorbeifahren sowohl das Heck als auch die Frontstoßstange der BMW-Fahrerin. Anschließend fuhr die unbekannte Golf-Fahrerin weiter und entzog sich der Verantwortung der Schadenregulierung. Die Golf-Fahrerin konnte nicht näher beschrieben werden. Der verursachte Schaden an dem BMW wird auf 12000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Verkehrstage Ost - Gemeinsame Kontrollen von Kommunen und Polizei, Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn, Dienstag, 05.05.2026

(ds) Im Rahmen der "Verkehrstage Ost" führte die Polizeistation Eschborn am Dienstag gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kommunen Schwalbach, Sulzbach, Eschborn und Bad Soden mehrere Verkehrskontrollen durch. Neben der allgemeinen Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen standen vor allem Handy- und Gurtverstöße im Fokus. An insgesamt vier Örtlichkeiten in den jeweiligen Kommunen wurden Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte ungefähr 140 Fahrzeuge. Die Bilanz am Ende des Tages war durchweg erfreulich. So konnten nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten und keine Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr festgestellt werden.

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