Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall Zwei: Bundespolizeiinspektion Hamburg vollstreckt 3 Haftbefehle

Hamburg (ots)

Am 16.04.2026 nahmen Bundespolizisten gegen 21:30 Uhr am Ausgang des Südstegs des Hamburger Hauptbahnhofs eine Frau fest, die per Haftbefehl gesucht wurde.

Zuvor soll die 53-jährige Deutsche auf dem Boden gesessen und aufgelöst gewirkt haben. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wurde auf die Frau aufmerksam und fragte sie, ob sie Hilfe benötige. Anschließend wurden ihre Personalien festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

Seit dem 10.04.2026 wurde die Frau mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Betrugs gesucht. Die 53-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.680 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Nun muss die Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 56 Tagen verbüßen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde sie dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Frau fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde sie einer Haftanstalt zugeführt.

RH

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