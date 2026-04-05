Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

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Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Am 04.04.2026 gegen Mittag kam es an der Einmündung der B270 zur Straße "Pfingstweide" zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Fahrzeugführerin, von der B270 nach links in die Straße "Pfingstweide" abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar eine entgegenkommende, bevorrechtigte Autofahrerin. Infolge dessen kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.|Bec

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