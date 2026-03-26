Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Laptop-Diebstahl - Schneller Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Münster (ots)

Nur fünf Tage nach dem Diebstahl eines Laptops hat die Bundespolizei das Diebesgut bei einem 43-jährigen Mann aus Steinfurt sichergestellt.

Am vergangenen Freitag (20. März) hatte eine Münsteranerin am Haltepunkt Münster-Nord ihre Laptoptasche in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig vergessen. Sie kehrte mit dem nächsten Zug zurück, allerdings war das Laptop da bereits verschwunden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Videoaufzeichnungen vom Bahnsteig ausgewertet. Hierbei waren sowohl die Tathandlung als auch der Täter deutlich erkennbar. Da vermutet wurde, dass es sich bei dem Mann um einen Berufspendler handelte, fahndeten Ermittler der Bundespolizei am Mittwochmorgen (25. März) am Haltepunkt Münster- Nord nach dem mutmaßlichen Dieb und trafen ihn nach Ankunft eines Zuges aus Steinfurt-Borghorst auf dem Bahnsteig an.

Auf Vorhalt gab der Gesuchte zu, dass sich das Laptop in seiner Wohnung befindet, er jedoch noch vorhatte, es bei einem Fundbüro abzugeben.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

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