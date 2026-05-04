PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Baumaschinen von Baustellengelände geklaut ++ Diebstahl aus Fahrzeug +++ In Schule eingestiegen +++ Fußgänger angefahren und geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Baumaschinen von Baustellengelände geklaut, Hattersheim am Main Okriftel, Rheinstraße, Festgestellt: Samstag, 02.05.2026, 12:43 Uhr

(ds) Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel wurden in der zurückliegenden Woche Materialen einer Baustelle gestohlen. Dies wurde der Polizei am Samstagmittag gemeldet. Unbekannte Täter gelangten in den vergangenen Tagen auf das umzäunte Gelände in der Rheinstraße. Aus zwei Containern wurden insgesamt drei Stromkästen entwendet. Einer der Container wurde aufgebrochen und der andere war nicht verschlossen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Diebstahl aus Fahrzeug,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Sonntag, 03.05.2026, zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr

(ds) Aus einem im Parkhaus am Bahnhof in Hofheim abgestellten PKW wurden am Sonntag mehrere Fahrzeugteile ausgebaut und mitgenommen. Unbekannte machte sich zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr an dem PKW der Marke Jeep zu schaffen. Sie bauten aus dem Innenraum den Schalthebel, das Navigationssystem sowie eine Dashcam aus. Die Täter konnten unerkannt die Flucht antreten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. In Schule eingestiegen,

Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Donnerstag, 30.04.2026 20:00 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026, 07:30 Uhr

(ds) Zu einem Einbruchsversuch in eine Schule in der Straße "Am Weißen Stein" in Schwalbach kam es am vergangenen Wochenende. Hier haben Unbekannte ein Fenster der Schule gewaltsam geöffnet und sind in einen Putzraum eingestiegen. Mittels Flex wollten sie die verschlossene Türe des Putzraums aufschneiden. Die Tür hielt stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Fußgänger angefahren und geflüchtet,

Eschborn, L3006 / Ginnheimer Straße, Donnerstag, 30.04.2026, 08:55 Uhr

(ds) Am Donnerstagmorgen hat ein Verkehrsteilnehmer einen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Zu Fuß wollte der 39-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr die Landstraße 3006 an der Ecke Ginnheimer Straße überqueren und wurde durch einen abbiegenden PKW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der 39-Jährige leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entzog sich seinen Pflichten als Verursacher eines Verkehrsunfalls. Bei dem PKW soll es sich um einen blauen Dacia handeln, der vermutlich durch eine Frau geführt wurde. Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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