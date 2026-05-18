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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrer eines Ford Focus fuhr gegen schwarzen VW Polo

Warendorf (ots)

Ein Zeuge beobachtete, wie der der Fahrer eines weißen Ford Focus am Freitag, 15.5.2026, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr gegen einen schwarzen VW Polo in Oelde fuhr. Der beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Hohe Straße und wurde an der Stoßstange beschädigt. Der über 50 Jahre alte dunkel- und kurzhaarige Fahrer des Kombis kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall und verließ den Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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