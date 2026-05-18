POL-WAF: Warendorf. Geld bei Einbruch in Betrieb gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 15.5.2026 in einen Betrieb in Warendorf, Waterstroate ein. Der oder die Täter stahlen aus dem Gebäude Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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