POL-WAF: Warendorf. Geld bei Einbruch in Betrieb gestohlen

Warendorf (ots) - Am Freitag, 15.5.2026, gegen 12.45 Uhr griffen Unbekannte einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Beckum, Grevenbrede an. Das Trio hielt den 27-Jährigen fest und schubste ihn. Als sich der Madrilene wehrte, wurde er mit Pfefferspray besprüht. Dadurch wurde der Angegriffene leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten in einer dunklen Audi A 4 Limousine. Zu den männlichen ...

mehr