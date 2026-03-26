Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Neuer Präsident für das Landeskriminalamt Thüringen: Ltd. PD Dirk Löther übernimmt Spitzenposition

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Erfurt (ots)

- Position nach über einem Jahr Vakanz wieder besetzt - Innenminister setzt auf erfahrene Führung aus den eigenen Reihen - langjährige Erfahrung in Ermittlungsarbeit und Führungspositionen

Das Landeskriminalamt Thüringen hat einen neuen Präsidenten: Der Leitende Polizeidirektor Dirk Löther wurde heute durch Thüringens Innenminister Georg Maier offiziell in sein Amt berufen. Mit seiner Ernennung wird eine zentrale Führungsposition neu besetzt, die seit dem Ruhestand des bisherigen Präsidenten Jens Kehr im Februar 2025 vakant war.

Die feierliche Übergabe erfolgte im Beisein des Innenministers, des Leiters der Abteilung 4 im Thüringer Innenministerium, Frank Hüttemann, sowie zahlreichen Führungskräften des Landeskriminalamtes Thüringen. Innenminister Georg Maier betonte: "Es gibt wenige in den Reihen der Thüringer Polizei mit so viel Erfahrung wie Dirk Löther. Das beinhaltet für mich ein großes Potenzial für eine erfolgreiche Präsidentschaft." In Hinblick auf Thüringen ergänzte der Innenminister: "Wenn es um die Sicherheitslage geht, habe ich auch eine Erwartungshaltung an Sie: Dass Sie dieses Haus so führen, dass wir diesem Anspruch nach Sicherheit gerecht werden können. Gerade in diesen Zeiten, Sicherheit ist eines der höchsten Güter. Deshalb bin ich auch froh, dass die Thüringer Polizei, wenn es darum geht, welche staatliche Institution bei den Menschen Vertrauen genießt, ganz oben steht."

Mit Dirk Löther übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung der Behörde. Der gebürtige Altenburger begann seine berufliche Laufbahn 1990 bei der Kriminalpolizei in Erfurt. In den folgenden Jahren sammelte er umfangreiche Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Kriminalitätsbekämpfung: Er arbeitete unter anderem in Sonderkommissionen zu organisierter Kriminalität. Sein beruflicher Weg führte ihn anschließend in verschiedene Führungsfunktionen: als Dienststellenleiter in Arnstadt/Ilmenau, als Leiter der Internen Ermittlungen sowie eine Tätigkeit als Referatsleiter im Thüringer Innenministerium und als Behördenleiter der Polizeiinspektion in Saalfeld. Bereits in den frühen 2000er-Jahren verantwortete er zudem die Führung der Spezialeinheiten. Zuletzt war Dirk Löther kommissarisch als Vizepräsident der Landespolizeidirektion tätig. Seine Laufbahn steht für breite Erfahrung, strategisches Denken und fundierte Kenntnisse der Polizei aus unterschiedlichen Perspektiven.

Dirk Löther erklärte anlässlich seiner Ernennung: "Ich danke für das Vertrauen. Das Landeskriminalamt Thüringen steht für professionelle Ermittlungsarbeit und hohe Einsatzbereitschaft. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde ich alles daransetzen, die Sicherheit in Thüringen weiter zu stärken und die Behörde zukunftsfest aufzustellen."

Mit der Ernennung Dirk Löthers als neuer Behördenleiter verbindet sich die Erwartung, die Arbeit des Landeskriminalamtes Thüringen weiterhin konsequent und zukunftsorientiert zu gestalten.

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