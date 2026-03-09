LKA Thüringen: Über 5kg Betäubungsmittel sichergestellt
Erfurt (ots)
Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera führte das TLKA am 04.03.26 in den Nachmittagsstunden mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und Landespolizei (ca. 50 Beamtinnen und Beamte und ein Diensthund) eine Durchsuchung im Raum Pößneck durch. Anlass für die Maßnahmen waren Ermittlungen zum Tatvorwurf des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.
Im Rahmen der Maßnahmen wurden ca. 5,3kg Methamphetamin und Datenträger sichergestellt. Gegen den 71-jährigen vietnamesischen Beschuldigten wurde durch das Amtsgericht Gera Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
