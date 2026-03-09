PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Über 5kg Betäubungsmittel sichergestellt

Erfurt (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera führte das TLKA am 04.03.26 in den Nachmittagsstunden mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und Landespolizei (ca. 50 Beamtinnen und Beamte und ein Diensthund) eine Durchsuchung im Raum Pößneck durch. Anlass für die Maßnahmen waren Ermittlungen zum Tatvorwurf des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden ca. 5,3kg Methamphetamin und Datenträger sichergestellt. Gegen den 71-jährigen vietnamesischen Beschuldigten wurde durch das Amtsgericht Gera Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Thüringen
Sandra Frankenhäuser
Telefon: +49 (0) 361 57 43 12011
Fax: +49 (0) 361 341 1450
E-Mail: pressestelle.lka@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landeskriminalamt

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Thüringen
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Thüringen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren