POL-WAF: Ostbevern. Geld und Schmuck gestohlen

Warendorf (ots) - Ein Zeuge beobachtete, wie der der Fahrer eines weißen Ford Focus am Freitag, 15.5.2026, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr gegen einen schwarzen VW Polo in Oelde fuhr. Der beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Hohe Straße und wurde an der Stoßstange beschädigt. Der über 50 Jahre alte dunkel- und kurzhaarige Fahrer des Kombis kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall und ...

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