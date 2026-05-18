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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Geld und Schmuck gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Freitag, 15.5.2026, zwischen 8.05 Uhr und 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ostbevern, Kiefernweg ein. Der oder die Täter durchsuchten das Mobiliar und erbeuteten Geld sowie Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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