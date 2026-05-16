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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchbricht Mauer

Reichenbach-Steegen (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es vor einem Wohnhaus beim rückwärtigen Einparken zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte der Fahrer Vorwärts- und Rückwärtsgang. In der Folge durchbrach er eine Mauer und stürzte etwa vier Meter tief in den darunterliegenden eigenen Garten. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus transportiert.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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