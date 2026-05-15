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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Brände halten Feuerwehr und Polizei auf Trab

Börrstadt/Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zum Freitag brannte es gleich zweimal. In beiden Fällen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Um drei Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug in Börrstadt gerufen. Das Auto war auf einem Feldweg nahe der Eisenbahnstraße abgestellt. Es brannte vollständig aus. Eine nahegelegene Holzscheune wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Eingreifen der Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung der Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wenig später, gegen halb vier, meldeten Zeugen einen brennenden Unterstand auf einem Feldweg nahe Imsbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren dort rund 150 Heuballen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Mehrere Feuerwehren sind mit Unterstützung des THW im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aktuell nicht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei oder unter 0631 369-14699 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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