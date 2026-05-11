Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neue Erkenntnisse: Verletzter 25-Jähriger wurde nicht Opfer eines Raubes

Kaiserslautern (ots)

In dem Fall des verletzten 25-Jährigen in der Straße "Am Heiligenhäuschen" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6270022) haben die Ermittlungen neue Erkenntnisse gebracht. Entgegen erster Hinweise konnte ein Raubdelikt ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung gegen eine 24-Jährige. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sie den Mann im Streit schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Gesundheitszustand des 25-Jährigen ist stabil. Da er gegenüber der Polizei zunächst ausgesagt hatte, dass er von zwei Unbekannten bei dem Versuch eines Raubes angegriffen wurde, muss er sich nun unter anderem wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung verantworten. |kle

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