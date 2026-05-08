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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisster 61-Jähriger aufgetaucht

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Gute Nachrichten im Fall der Vermisstensuche nach einem Mann aus Meisenheim: Der 61-Jährige wurde gefunden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.

Der Gesuchte war am heutigen Freitag von der Bundespolizei am Bahnhof in Chemnitz kontrolliert worden. Er machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck und gab an, dass er eigentlich nach Frankfurt am Main wollte. Wieso er in Sachsen gelandet war, ist unklar. Der 61-Jährige galt seit dem 20. April als vermisst. In Absprache mit dem Betreuer des Mannes wird nun seine Rückreise organisiert.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen, die unseren Fahndungsaufruf unterstützt und Hinweise gegeben haben.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Vermisstensuche ist beendet und deshalb die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt. Wir haben den Aufruf von der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz gelöscht sowie die Erstmeldung im Presseportal und auf dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Westpfalz entfernt. Wir bitten alle, die den Aufruf geteilt und weitergeleitet haben, das Foto und den Namen des Mannes ebenfalls zu löschen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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