Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bekannten geschlagen und beraubt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend nach kurzer Fahndung zwei Personen vorübergehend festgenommen. Die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, zuvor gemeinsam in die Wohnung eines Bekannten im nördlichen Stadtgebiet eingedrungen zu sein. Dort sollen sie auf den schlafenden 19-Jährigen eingeschlagen und anschließend Bargeld und diverse Gegenstände gestohlen haben.

Ein Zeuge war auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatte gegen 21.30 Uhr die Polizei verständigt. Die Täter flüchteten zwar, konnten aber nur wenig später noch in der Umgebung gesichtet und gestellt werden. Beide sind bereits amtsbekannt.

Bei einer ersten Befragung räumten die Männer die Tat teilweise ein. Weil sie zur Tatzeit unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen, mussten sich beide eine Blutprobe entnehmen lassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

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