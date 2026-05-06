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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch: Wer hat etwas beobachtet?

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte, in ein Geschäft in der Kaiserstraße einzubrechen. Sie beschädigten die Tür, konnten aber nicht in den Laden eindringen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, zuschlugen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0631 369-13312 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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