Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 25-Jähriger schwer verletzt: Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung

Kaiserslautern (ots)

Aktuell fahndet die Polizei nach zwei Männern, die am heutigen Mittwoch (6. Mai 2026), kurz vor 12 Uhr, einen 25-Jährigen in der Straße "Am Heiligenhäuschen" schwer verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Unbekannten den Mann berauben und fügten ihm dabei Schnittverletzungen zu. Sie flüchteten mutmaßlich ohne Beute. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Angreifer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, blonde Haare und helle Haut haben. Einer der beiden Männer trug eine dunkelfarbene Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer hat die beiden Männer gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Kripo in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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