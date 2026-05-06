Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoaufbrecher im Stadtteil Hohenecken: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich an einem Skoda in der Kohlkopfstraße zu schaffen gemacht. Sie stahlen einen Mantel und ein Mäppchen mit diversen persönlichen Dokumenten aus dem Wageninneren. Ersten Erkenntnissen zufolge fand der Diebstahl in der Nacht zum vergangenen Freitag (30.04./01.05.) statt. Zwischen 19 Uhr und 3.45 Uhr drangen die Täter in das Fahrzeug ein. Wie ihnen das gelang, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufbruchspuren hinterließen sie nicht. Die gestohlenen Dokumente fanden Zeugen am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, in der Albert-Schweitzer-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter 0631 369-13312 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |kle

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