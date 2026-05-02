Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug durch Vortäuschen einer Notlage

Ramstein-Miesenbach/Mackenbach (ots)

Am Freitagnachmittag, wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der mit einem Pkw unterwegs war und gezielt Verkehrsteilnehmer anhielt. Dabei gab er vor, über kein Geld für Kraftstoff zu verfügen, und bat um Bargeld zur Betankung seines Fahrzeugs. Gegenüber den angesprochenen Verkehrsteilnehmern versprach er wiederholt, die erhaltenen Beträge später zurückzuzahlen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann zunächst nicht mehr festgestellt werden. Kurz darauf ging eine weitere gleichgelagerte Meldung über eine männliche Person im Bereich der Auffahrt zum West-Gate in Ramstein-Miesenbach ein. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte schließlich durch Zivilkräfte am Mackenbacher Forsthaus festgestellt werden, wo er erneut versuchte, durch Anhalten vorbeifahrender Fahrzeuge Geld zu erlangen. Beim Erkennen der Einsatzkräfte versuchte er zu flüchten, was jedoch durch das gezielte Zuparken seines Fahrzeugs verhindert werden konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einer vergleichbaren Vorgehensweise polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei einer Durchsuchung seiner Person und Sachen konnte kein größerer Bargeldbetrag aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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