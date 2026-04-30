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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weitere Fälle von Pkw-Aufbrüchen

Bruchmühlbach-Miesau/Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Serie von Pkw-Aufbrüchen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6265424) sind der Polizei weitere Fälle bekannt geworden.

In der Nacht zum Mittwoch machten sich Unbekannte in der Spießstraße in Bruchmühlbach an einem Kleintransporter zu schaffen. Sie entwendeten Werkzeug und hinterließen Beschädigungen am Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand fand der Einbruch zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, statt.

In Landstuhl schlugen die Täter bereits vergangene Woche in der Nacht zum Freitag zu. Zwischen dem 23. April, 19 Uhr, und dem 24. April, 7.30 Uhr, drangen sie gewaltsam in einen geparkten Transporter in der Eisenbahnstraße ein. Auch hier erbeuteten sie Werkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0631 369-13312 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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