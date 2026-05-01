POL-PPWP: Hexennacht bleibt weitgehend störungsfrei
Kaiserslautern (ots)
Die Feierlichkeiten zum "Tanz in den Mai" verliefen in Kaiserslautern und Umgebung aus polizeilicher Sicht ohne größere Vorkommnisse. Größere Zwischenfälle, Straftaten oder sicherheitsrelevante Ereignisse blieben aus. Die Polizei bedankt sich bei allen Feiernden für ihr verantwortungsbewusstes Verhalten und wünscht einen schönen und sicheren Feiertag.
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