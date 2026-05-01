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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hexennacht bleibt weitgehend störungsfrei

Kaiserslautern (ots)

Die Feierlichkeiten zum "Tanz in den Mai" verliefen in Kaiserslautern und Umgebung aus polizeilicher Sicht ohne größere Vorkommnisse. Größere Zwischenfälle, Straftaten oder sicherheitsrelevante Ereignisse blieben aus. Die Polizei bedankt sich bei allen Feiernden für ihr verantwortungsbewusstes Verhalten und wünscht einen schönen und sicheren Feiertag.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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