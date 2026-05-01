POL-PPWP: Hexennacht bleibt weitgehend störungsfrei

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch haben sich Diebe im Stadtzentrum herumgetrieben. Sie brachen in Gebäude in der Bezirksamtsstraße, der Rognacallee und der Schlossstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt und richteten erheblichen Sachschaden an. Offenbar drangen sie auch über nicht vollständig verschlossene Fenster ein. In einem Objekt stahlen die ...

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