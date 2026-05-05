Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei Westpfalz begrüßt 18 neue Einsatzkräfte

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Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz begrüßte am Montag 18 neue Kolleginnen und Kollegen. Polizeivizepräsident Christof Gastauer hieß die Einsatzkräfte persönlich willkommen.

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den Polizeiinspektionen Landstuhl, Rockenhausen, Lauterecken, Waldfischbach-Burgalben sowie bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern eingesetzt. Zu ihren Hauptaufgaben zählen der Streifendienst, die Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum und die Aufklärung von Straftaten. Besonders im Fokus stehen auch die Verkehrssicherheitsarbeit, Kontrollen und die Unfallaufnahme.

Die meisten der neuen Einsatzkräfte bringen bereits Berufserfahrung aus anderen Präsidien mit. Für zwei Polizeikommissare und eine Polizeikommissarin ist das Polizeipräsidium Westpfalz nach ihrem Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz die erste Station im Schichtdienst.

Das Präsidium ist für die Sicherheit von rund 500.000 Menschen in der Westpfalz verantwortlich - eine Region, die durch bedeutende Militärstandorte, ihre Grenzlage zu Frankreich sowie regelmäßige Großveranstaltungen geprägt ist und ein vielseitiges und anspruchsvolles Einsatzspektrum bietet. |erf

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