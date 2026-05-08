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POL-PPWP: Landesweiter Sicherheitstag - 20 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt

POL-PPWP: Landesweiter Sicherheitstag - 20 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt
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Westpfalz (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch in der Westpfalz in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Bundespolizei, der Struktur- und Genehmigungsbehörde sowie den Ordnungsbehörden an einem landesweiten Sicherheitstag teilgenommen. Dabei ging es insbesondere um die Bekämpfung der Straßenkriminalität, Betäubungsmittelkriminalität sowie von Verkehrsdelikten.

Unter anderem auf der Bundesstraße 10 in der Südwestpfalz nahmen Einsatzkräfte den Personen- und Güterverkehr in den Fokus. Dabei ging den Beamten ein Autofahrer ins Netz, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain stand, ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und eine größere Menge Cannabis transportierte. Die Polizei stellte 20 Kilogramm Marihuana sicher. Der 28-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Die Ermittlungen dauern an.

In der Innenstadt von Kaiserslautern führte die Polizei ebenfalls bis in die Abendstunden zahlreiche Personenkontrollen und in Kooperation mit der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung auch Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz durch. In Zweibrücken waren die Beamten mit einem Informationsstand am Fashion Outlet Center präsent. Die Beamten klärten vor allem über Laden- und Taschendiebstähle auf, und wie man sich besser davor schützen kann.

Die Bilanz des Sicherheitstages in der Westpfalz: Insgesamt leitete die Polizei 13 Strafverfahren ein, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Tabakerzeugnisgesetz sowie Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz. In 25 Fällen leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Einsatzkräfte überprüften 259 Personen und 94 Fahrzeuge. Sie stellten Cannabis, Lachgas, illegale Vapes und verschreibungspflichtige Medikamente sicher. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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