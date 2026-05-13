PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl: EC-Karte gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die EC-Karte einer 48-Jährigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen richtet sich der Verdacht gegen eine Gruppe von drei Männern, die die Frau am Montag gegen 17 Uhr in der Zollamtstraße ansprachen und um Bargeld baten. Während der Begegnung habe einer der Männer sie umarmt. Die 48-Jährige konnte die Verdächtigen beschreiben. Der Mann, der sie umarmte, sei etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, braune Haare, trug eine Mütze und dunkle Kleidung. Einer seiner Kumpane habe ähnlich ausgesehen und war augenscheinlich stark betrunken. Der Dritte hatte helle Augen, dunkelblonde, kurze Haare und trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 09:23

    POL-PPWP: Neue Erkenntnisse: Verletzter 25-Jähriger wurde nicht Opfer eines Raubes

    Kaiserslautern (ots) - In dem Fall des verletzten 25-Jährigen in der Straße "Am Heiligenhäuschen" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6270022) haben die Ermittlungen neue Erkenntnisse gebracht. Entgegen erster Hinweise konnte ein Raubdelikt ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts einer gefährlichen ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:36

    POL-PPWP: Vermisster 61-Jähriger aufgetaucht

    Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Gute Nachrichten im Fall der Vermisstensuche nach einem Mann aus Meisenheim: Der 61-Jährige wurde gefunden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Der Gesuchte war am heutigen Freitag von der Bundespolizei am Bahnhof in Chemnitz kontrolliert worden. Er machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck und gab an, dass er eigentlich nach Frankfurt am Main wollte. Wieso er in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren