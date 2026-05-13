Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl: EC-Karte gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die EC-Karte einer 48-Jährigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen richtet sich der Verdacht gegen eine Gruppe von drei Männern, die die Frau am Montag gegen 17 Uhr in der Zollamtstraße ansprachen und um Bargeld baten. Während der Begegnung habe einer der Männer sie umarmt. Die 48-Jährige konnte die Verdächtigen beschreiben. Der Mann, der sie umarmte, sei etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, braune Haare, trug eine Mütze und dunkle Kleidung. Einer seiner Kumpane habe ähnlich ausgesehen und war augenscheinlich stark betrunken. Der Dritte hatte helle Augen, dunkelblonde, kurze Haare und trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter 0631 369-13312 entgegen. |kle

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