Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Blaulicht, Neugier und erste Berufsträume - Zukunftstag 2026 an der Polizeiakademie Niedersachsen

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Nienburg (Weser) / Oldenburg / Hann. Münden, 23. April 2026 (ots)

Einmal im Streifenwagen sitzen, Spuren sichern wie im echten Einsatz oder selbst ausprobieren, wie sich Polizeitraining anfühlt: Für rund 100 Schülerinnen und Schüler wurde der Zukunftstag an der Polizeiakademie Niedersachsen zu einem Tag voller Eindrücke - und vielleicht zu einem ersten Schritt in Richtung Polizeiberuf.

An allen Studienorten der Polizeiakademie Niedersachsen öffneten sich die Türen für den polizeilichen Nachwuchs von morgen. Der bundesweite Aktionstag zur Berufsorientierung bot den Jugendlichen die Gelegenheit, die Polizei nicht nur von außen zu betrachten, sondern sie aktiv zu erleben.

Ob bei Übungen zur Selbstverteidigung, Einblicken in die Spurensicherung oder Gesprächen mit Studierenden und Einsatzkräften - schnell wurde deutlich: Polizeiarbeit ist vielseitig, anspruchsvoll und weit mehr als das, was man aus Filmen kennt.

Einblicke in das Einsatztraining erhielten die Schülerinnen und Schüler unter anderem in der Sporthalle. Dort zeigten Lehrende praxisnahe Übungen und luden zum Mitmachen ein. "Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen nicht nur zuschauen, sondern selbst erleben, was das Polizeistudium bedeutet. Bewegung, Teamarbeit und schnelle Entscheidungen gehören genauso dazu wie Theorie - und genau das können sie hier ausprobieren", erklärte Polizeitrainer Arne Buchholz.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur das "Erleben", sondern auch das Verstehen: Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen? Welche Fähigkeiten braucht man für den Polizeiberuf? Und wie sieht der Weg dorthin aus?

Viele der Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen, selbst aktiv zu werden und sich ein eigenes Bild vom Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen zu machen.

Ein besonderer Fokus lag auch in diesem Jahr darauf, die Vielfalt der Polizei sichtbar zu machen. Neben klassischen Einsatzbereichen erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in unterschiedliche Aufgabenfelder - und damit auch in die zahlreichen beruflichen Perspektiven innerhalb der Polizei Niedersachsen.

An den einzelnen Standorten wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, das Theorie und Praxis miteinander verband. Auch jenseits der klassischen Polizeiarbeit wurde deutlich: Die Polizei ist ein vielfältiger Arbeitgeber, der unterschiedlichste Talente und Interessen vereint.

Für viele der Schülerinnen und Schüler endete der Tag mit neuen Eindrücken - und für einige vielleicht mit einer konkreten Idee für die eigene Zukunft.

Oder anders gesagt:

Manche kamen aus Neugier - und gingen mit einem Ziel.

Informationen zum Polizeistudium in Niedersachsen gibt es unter www.polizei-studium.de.

Hintergrund:

Der Zukunftstag ist ein bundesweiter Aktionstag zur Berufsorientierung, der Jugendlichen Ein-blicke in verschiedene Berufsfelder ermöglicht. Die Polizeiakademie Niedersachsen beteiligt sich jährlich an diesem Format und bietet an ihren Standorten praxisnahe Einblicke in Studium und Polizeiarbeit. Weitere Informationen zum Polizeistudium unter: www.polizei-studium.de

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