Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Vom Hörsaal in den Einsatz: 125 neue Polizeikommissarinnen und -kommissare starten ihren Dienst für Niedersachsen

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Nienburg (ots)

27. März 2026 - Der Moment dauert nur wenige Sekunden - und doch markiert er einen Wendepunkt: Als am Ende der Feier die Mützen in die Luft fliegen, wird aus drei Jahren Studium plötzlich Realität. Aus Studierenden werden Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare.

Mit einer feierlichen Zeremonie im Theater auf dem Hornwerk in Nienburg (Weser) hat die Polizeiakademie Niedersachsen heute den Bachelor-Studienjahrgang 22/23 verabschiedet. 125 Absolventinnen und Absolventen erhielten den akademischen Grad "Bachelor of Arts" und wurden zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt. Ab dem 1. April 2026 treten sie ihren Dienst in Polizeidienststellen im ganzen Land an - bereit, Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in Niedersachsen zu übernehmen.

Insgesamt nahmen rund 600 Personen an der Veranstaltung teil. Neben den Absolventinnen und Absolventen begleiteten Gäste aus Polizei, Politik, Verwaltung und Gesellschaft sowie Familienangehörige und Freunde die Feierlichkeiten an diesem besonderen Tag. Für den festlichen musikalischen Rahmen sorgte traditionell das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Martin Spahr.

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, würdigte in ihrer Ansprache die Bedeutung des Polizeiberufs in der heutigen Gesellschaft: "Polizistin oder Polizist zu sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen - in erster Linie für die Sicherheit, aber auch für Recht, Freiheit und das Vertrauen der Menschen in unseren Staat. Sie haben sich damit für einen Beruf entschieden, der Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern verlangt und zugleich eine immense gesellschaftliche Bedeutung hat. Niedersachsen braucht engagierte junge Menschen wie Sie, die mit Haltung, Professionalität und Teamgeist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und unsere demokratischen Werte eintreten."

Auch der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, blickte mit Stolz auf den Abschlussjahrgang: "Hinter Ihnen liegen drei intensive Jahre voller Lernen, Training und persönlicher Entwicklung. Sie haben gezeigt, dass Sie Verantwortung übernehmen wollen und können. Heute verabschieden wir nicht nur einen Studienjahrgang - wir begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen in der Polizei Niedersachsen, die mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein zur Sicherheit der Menschen in unserem Land beitragen werden."

Während ihres Studiums durchliefen die Studierenden theoretischen Unterricht und praktische Trainings sowie Einsatzphasen in Polizeidienststellen. Sie lernten, komplexe Einsatzlagen zu bewältigen, rechtliche Entscheidungen zu treffen und in herausfordernden Situationen Verantwortung zu übernehmen - Fähigkeiten, die sie nun im Polizeidienst unter Beweis stellen werden.

Und dann kam er doch - der Moment, auf den viele hingearbeitet haben: der traditionelle Mützenwurf. Für einen Augenblick flogen die Mützen der frisch ernannten Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare durch den Saal - begleitet von Applaus, Freude und sichtbarem Stolz bei Familien, Freundinnen und Freunden.

Ein symbolischer Abschluss des Studiums - und zugleich der Beginn eines Berufs, der Mut, Besonnenheit und Menschlichkeit verlangt.

Für Rückfragen:

Pressestelle der Polizeiakademie Niedersachsen Bürgermeister-Stahn-Wall 9, 31582 Nienburg Telefon: 05021 844 1004 E-Mail: pressestelle@pa.polizei.niedersachsen.de

Hintergrund:

Die Polizeiakademie Niedersachsen bildet an den Studienorten Hannoversch Münden, Oldenburg und Nienburg seit dem Jahr 2007 die künftigen Polizeikommissarinnen und -kommissare des Landes Niedersachsen aus.

Abschlusszahlen des BA 22/23: Aufteilung der Absolventinnen und Absolventen:

- 33 am Studienort Hannoversch Münden: - 45 am Studienort Oldenburg: - 47 am Studienort Nienburg

In den kommenden Wochen finden weitere Ernennungen statt, sodass der Jahrgang insgesamt auf bis zu 138 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare anwachsen wird. Die Gesamtzahl der Studierenden an der Polizeiakademie Niedersachsen beträgt derzeit 2.505, davon 45,51 % Frauen und 54,49 % Männer.

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