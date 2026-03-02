Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: 200 neue Studierende starten an der Polizeiakademie Niedersachsen

Nienburg/Hann. Münden/Oldenburg (ots)

02. März 2026 - Mit Motivation und Vorfreude auf die neue Aufgabe haben heute 200 angehende Polizeikommissarinnen und -kommissare ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen begonnen. An den Studienorten Nienburg, Oldenburg und Hann. Münden wurden die neuen Studierenden offiziell begrüßt.

"Unsere neuen Studierenden bringen Neugier, Verantwortungsbewusstsein und den Wunsch mit, für andere Menschen da zu sein. Genau das braucht eine moderne Polizei", sagte Akademiedirektor Carsten Rose. "In den kommenden drei Jahren vermitteln wir ihnen das fachliche Wissen, die praktische Erfahrung und die sozialen Kompetenzen, die sie für diesen verantwortungsvollen Beruf benötigen."

Mit dem neuen Jahrgang setzt die Polizei Niedersachsen ihre kontinuierliche Nachwuchsgewinnung fort. Ziel ist es, auch künftig gut ausgebildete Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte für die Sicherheit im Land einzusetzen. Das Studium verbindet Theorie und Praxis eng miteinander und bereitet die Studierenden Schritt für Schritt auf ihren späteren Einsatz vor.

Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis erwerben die Studierenden nicht nur fundierte Fachkenntnisse, sondern können sich auch persönlich weiterentwickeln. Auf diese Weise lernen die zukünftigen Polizistinnen und Polizisten mit den Herausforderungen ihres Berufs umzugehen und sind am Ende ihres Studiums optimal auf ihren späteren Einsatz vorbereitet.

Während der neue Jahrgang gerade startet, steht für rund 140 Studierende noch in diesem Monat der erfolgreiche Abschluss ihres Studiums an. Sie werden künftig in verschiedenen Dienststellen in Niedersachsen ihren Dienst antreten.

Der nächste Einstellungstermin an der Polizeiakademie Niedersachsen ist der 1. September 2026. Interessierte können sich unter www.polizei-studium.de über das Bewerbungsverfahren informieren.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell