Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Ermittlungsmesse INVESTIGA der Polizei Niedersachsen - Ein praxisnaher Einblick in die Ermittlungsarbeit der niedersächsischen Polizei

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Hannover, 22. April 2026 (ots)

Welche Methoden und Mittel stehen dem polizeilichem Ermittlungsbereich zur Verfügung, um Straftaten aufzuklären und Täter zu überführen? Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisierung auf die Ermittlungsarbeit der Polizei aus? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Ermittlungstätigkeit der niedersächsischen Polizei konnten rund 200 interessierte Besucherinnen und Besucher im Rahmen der INVESTIGA praxisnah erfahren.

In der Zeit von 15 - 18 Uhr präsentierte die Polizei Niedersachsen im INFORUM Hannover interessierten Teilnehmenden einen hautnahen Einblick in die vielfältigen polizeilichen Ermittlungskompetenzen. Mit kurzen Impulsvorträgen wurden der Ermittlungsbereich im Allgemeinen sowie zwei spezielle Ermittlungsverfahren in Form eines sog. Cold Case und eines Onlinebetruges vorgestellt. Im Anschluss daran hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an unterschiedlichen Workshops teilzunehmen und hierbei hautnah Ermittlungsarbeit zu erleben, beispielsweise anhand einer eigenständigen Spurensicherung. An mehreren Informationsständen konnten sich die Teilnehmenden zudem in Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus der polizeilichen Praxis über unterschiedliche Aufgabenbereiche des Ermittlungsdienstes informieren. Ergänzt wurde dieses Angebot durch den Bereich der Nachwuchsgewinnung der Polizeiakademie Niedersachsen, wodurch explizit interessierte Besucherinnen und Besucher über die Zulassungsvoraussetzungen sowie den Ablauf des Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen aufgeklärt wurden.

Der Leiter des Projektes "Generation Zukunft Polizei" an der Polizeiakademie Niedersachsen, Kriminaldirektor Matthias Schwarze, freute sich über die gute Resonanz der Veranstaltung und das Interesse zahlreicher Teilnehmender an einem Studium bei der Polizeiakademie Niedersachsen: "Durch diese Veranstaltung konnten wir den Besucherinnen und Besuchern einen hautnahen Einblick in die moderne Ermittlungstätigkeit unserer Polizei ermöglichen. Vielfach scheint noch der Gedanke vorhanden zu sein, dass die Ermittlungsarbeit verstaubt und langweilig sei - ich denke, heute konnten wir den Teilnehmenden das Gegenteil präsentieren."

Polizeioberrat Lukas Theinl, Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen und Mitverantwortlicher für die Veranstaltung, unterstrich diesen Aspekt: "Mit der zunehmenden Digitalisierung muss sich auch die polizeiliche Ermittlungsarbeit auf neue Kriminalitätsphänomene einstellen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch die klassischen Ermittlungsmethoden weiterhin mit einem Höchstmaß an Professionalität durchführen. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich heute einen eigenen Eindruck davon verschaffen, dass der Ermittlungsbereich der niedersächsischen Polizei für die zukünftigen Entwicklungen sehr gut aufgestellt ist. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Polizei ist die wichtigste Grundlage unserer Arbeit."

Informationen zum Polizeistudium in Niedersachsen gibt es unter www.polizei-studium.de.

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