Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Ein Eid für Recht und Freiheit - 675 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter starten ihren Weg an der Polizeiakademie Niedersachsen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

15. April 2026 - Für einen Moment wird es still in der Halle 39. Hunderte Hände heben sich, Stimmen sprechen im Gleichklang den Diensteid. Es ist ein kurzer Augenblick - und doch markiert er den Beginn eines Weges, der Verantwortung und Vertrauen verlangt.

In einer feierlichen Zeremonie haben heute 675 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter aus zwei Studienjahrgängen der Polizeiakademie Niedersachsen ihren Diensteid abgelegt. Mit dem Eid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Niedersächsische Verfassung verpflichteten sie sich zu Recht, Freiheit und Demokratie - und damit zum Schutz der Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Die Vereidigung fand in der Halle 39 in Hildesheim im Beisein zahlreicher Angehöriger, Gäste aus Politik und Polizei sowie Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen statt. Musikalisch begleitet vom Polizeiorchester Niedersachsen entstand eine Atmosphäre, die gleichermaßen festlich wie bewegend war.

Die beiden Studienjahrgänge haben ihr Studium zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen: der erste am 1. September 2025, der zweite am 1. März 2026. Unter den Anwärterinnen und Anwärtern befinden sich auch 8 Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen aufgenommen haben und dabei die Möglichkeit erhalten, ihre sportliche Karriere mit der Ausbildung im Polizeidienst zu vereinbaren. Mit der gemeinsamen Vereidigung setzen die Jahrgänge nun ein sichtbares Zeichen für ihren Weg in den Polizeiberuf - einen Weg, der von Professionalität, Menschlichkeit und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft geprägt ist.

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, sagte in ihrer Ansprache: "Mit Ihrem Diensteid bekennen Sie sich zu den Werten unseres Rechtsstaates. Niedersachsen braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und mit Professionalität und Menschlichkeit für Sicherheit sorgen. Die Polizeiakademie Niedersachsen ist ein Ort, an dem Sie das nötige Rüstzeug erhalten, das sie für die Erfüllung der bedeutsamen Aufgaben benötigen, die der Polizeiberuf für Sie bereithält. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Studium."

Der Direktor der Polizeiakademie, Carsten Rose, unterstrich die Bedeutung des Eides: "Mit Ihrem Eid setzen Sie Ihren anspruchsvollen und zugleich erfüllenden Weg fort. In ihrem Studium erwerben Sie das Wissen, die Fähigkeiten und die Haltung, die es braucht, um den Menschen in Niedersachsen verlässlich zur Seite zu stehen. Dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist die wichtigste Grundlage unserer Arbeit - und Sie werden es sich jeden Tag neu verdienen."

Die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter absolvieren das dreijährige Bachelorstudium an den Studienorten der Polizeiakademie Niedersachsen. Neben rechtlichen Grundlagen und Einsatzlehre stehen auch Kommunikation, Teamarbeit und der verantwortungsvolle Umgang mit den Befugnissen des Polizeiberufs im Mittelpunkt der Ausbildung.

Die Vereidigung ist damit mehr als ein formaler Akt: Sie markiert den Beginn eines Berufsweges, der Mut, Besonnenheit und Empathie verlangt - und das Vertrauen schaffen soll, Tag für Tag, Begegnung für Begegnung. Informationen zum Polizeistudium in Niedersachsen gibt es unter www.polizei-studium.de.

Hintergrundinformationen

Insgesamt haben Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen ihren Diensteid am 15.04.2026 abgelegt, die sich wie folgt zusammensetzen:

BA 27/25 - 474 Studierende (Einstellungstermin 01.09.2025) Weiblich: 224 Studierende Männlich: 250 Studierende davon mit Migrationshintergrund: 71 Studierende Spitzensportler: 8 Studierende*

BA 28/26 -201 Studierende (Einstellungstermin 01.03.2026) Weiblich: 91 Studierende Männlich: 110 Studierende davon mit Migrationshintergrund: 34 Studierende Spitzensportler: 0 Studierende*

*Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden im Rahmen der Sportförderung individuelle Studienplanungen zur Verfügung gestellt, damit sie den Trainings- und Wettkampfbetrieb auf höchstem Niveau ausüben können.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell