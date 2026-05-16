Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz nach Verkehrsunfall

Mölschbach (ots)

Am frühen Morgen kam es auf der Straße zwischen Kaiserslautern-Aschbacherhof und Mölschbach zu einem Alleinunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Personen beteiligt. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste infolge der Unfallaufnahme für knapp fünf Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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