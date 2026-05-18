POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Samstag, 16.5.2026 hielten Polizisten gegen 2.20 Uhr einen Autofahrer auf der Sternstraße in Beckum an. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Einsatzkräfte ließen dem Beckumer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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