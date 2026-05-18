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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gartenhütte stand in Vollbrand

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.5.2026, 10.35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Theodor-Storm-Straße in Oelde. Dort brannte eine Gartenhütte und drohte auf eine weitere Hütte sowie ein Wohnhaus überzugreifen. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Hütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört, die benachbarte Hütte stark und die Fassade sowie der Dachüberstand des Hauses ebenfalls beschädigt. Der Bewohner versuchte das Feuer zu löschen und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Oelder zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

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Telefon: 02581/600-230
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https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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