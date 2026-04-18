Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Explosion mit einem Toten und vier Schwerverletzten in Völklingen

Polizei geht von menschlichem Handeln aus

Saarbrücken/Völklingen. (ots)

Am heutigen Tag (18.04.2026) gingen gegen 00:15 Uhr mehrere Notrufe über einen lauten Knall in Völklingen im Bereich einer Fußgängerunterführung bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort insgesamt einen Toten und vier schwerverletzte Personen fest. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache und dem genauen Geschehensablauf dauern weiterhin an.

Unmittelbar nach Mitteilungseingang suchten Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes die besagte Fußgängerunterführung zwischen den Straßen "In der Grät" und "Im alten Brühl" in Völklingen auf. Hierbei stellten sie insgesamt vier schwerverletzte Männer fest, welche in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Bei zwei der Schwerverletzten besteht Lebensgefahr. Für einen weiteren Mann kam jede Hilfe zu spät. Dieser verstarb noch vor Ort.

In der Folge wurde der Bereich durch die Polizei gesichert und abgesperrt. Für die Bevölkerung und die umliegenden Anwohner besteht keine Gefahr. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von einer herbeigeführten Explosion durch menschliches Handeln aus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion und zum Ablauf des Geschehens dauern weiterhin an. Die Sperrungen werden auf Grund der Tatortaufnahme noch mehrere Stunden bestehen bleiben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Tel.: 0681/962-2133 zu melden. Für die Hinweisübermittlung kann alternativ auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de genutzt werden.

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