Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungeduld eskaliert: Mann randaliert

Kaiserslautern (ots)

Weil ihm die Wartezeit an der Kasse zu lange dauerte, beschädigte ein 25-Jähriger am Montagnachmittag das Mobiliar eines Geschäfts in der Eisenbahnstraße. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem der Mann eine Glasscheibe beschädigt hatte und geflüchtet war. Er richtete einen Sachschaden in Höhe von mindestens 150 Euro an. Die Identität des Randalierers konnte durch Ermittlungen schnell geklärt werden. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. |kle

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